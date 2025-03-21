2025-03-21 20:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استبعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الجمعة، نادي ليون المكسيكي من كأس العالم للأندية هذا العام لعدم التزام النادي ولاعبه الذي يشارك في البطولة باتشوكا بقواعد الملكية المتعددة للأندية.

وقال الفيفا في بيان: "قرر الفيفا استبعاد نادي ليون من المسابقة على أن يعلن بديله في الوقت المناسب".

ولم يتأثر موقف باتشوكا في البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة بين 14 حزيران/يونيو و13 تموز/يوليو المقبلين.

وهذه هي قائمة الفرق التي تشارك في النسخة الأولى من البطولة كما استعرضها موقع الفيفا.

أندية أوروبا المشاركة في كأس العالم للأندية 2025

ريال مدريد الإسباني.

مانشستر سيتي الإنجليزي.

تشلسي الإنجليزي.

إنتر ميلان الإيطالي.

باريس سان جيرمان الفرنسي.

أتلتيكو مدريد الإسباني.

بايرن ميونخ الألماني.

بورتو البرتغالي.

بنفيكا البرتغالي.

بوروسيا دورتموند الألماني.

يوفنتوس الإيطالي.

ريد بول سالزبورغ النمساوي.

أندية أمريكا الجنوبية المشاركة في كأس العالم للأندية 2025:

بوتافوغو البرازيلي.

فلامنغو البرازيلي.

بالميراس البرازيلي.

فلومينينسي البرازيلي.

ريفر بليت الأرجنتيني.

بوكا جونيورز الأرجنتيني.

أندية أفريقيا المشاركة في كأس العالم للأندية 2025:

الأهلي المصري.

الوداد المغربي.

الترجي التونسي.

ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

أندية آسيا المشاركة في كأس العالم للأندية 2025:

الهلال السعودي.

العين الإماراتي.

أوراوا ريد دايموندز الياباني.

أولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

أندية أمريكا الشمالية والوسطى في كأس العالم للأندية 2025:

مونتيري المكسيكي.

ليون المكسيكي.

باتشوكا المكسيكي.

سياتل ساوندرز الأميركي.

ممثل أوقيانوسيا في كأس العالم للأندية 2025:

أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

ممثل الدولة المضيفة في كأس العالم للأندية 2025:

إنتر ميامي الأمريكي.