عاصمة نوروز تستقبل أكثر من 88 ألف سائح أجنبي خلال الاحتفالات (صور)

2025-03-21 21:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت دائرةالسياحة في قضاء عقرة بمحافظة دهوك، يوم الجمعة، عن استقبال المدينة لأكثر من 88ألف سائح خلال احتفالات عيد نورروز.

وقال مدير الدائرة أمينسليم، لوكالة شفق نيوز، إن "عقرة شهدت اقبالا كبيرا من السياح الاجانب، بلغأكثر من 88 ألف سائح، من دول الجوار مثل ايران وتركيا وسوريا، إضافة الى زوار مندول أخرى بينها الولايات المتحدة وكندا وعدة دول أوروبية وعربية وحتى من دول أفريقية".

وأضاف أن "هذاالارتفاع الملحوظ في اعداد السياح الاجانب، جاء نتيجة لدعوات حكومة إقليم كوردستانالتي توجهها سنويا الى القنصليات المعتمدة، مما يساهم في تشجيع مواطني تلك الدولعلى زيارة المنطقة".

وتابع أن "عددالزوار ارتفع مقارنة بالعام الماضي، حيث كان العدد حينها 75 ألف سائح"، موضحاأن "هذا الارتفاع يعود إلى اعلان حكومة الإقليم مدينة عقرة عاصمة لنوروز في كوردستانمما عزز من مكانتها السياحية".

وأكد مدير سياحة عقرة أن"تدفق السياح الى المدينة يساهم في تنشيط قطاعات اقتصادية عدة، لا سيماالسياحة والتجارة الأمر الذي ينعكس ايجابا على المنطقة وسكانها".

يذكر أن مدينة عقرةالتي تقع شمال شرق محافظة دهوك في إقليم كوردستان، تعتبر العاصمة الرسميةلاحتفالات نوروز في الإقليم، حيث يشارك فيها آلاف الكورد من مختلف مناطق كوردستانوالمحافظات العراقية، لإيقاد شعلة نوروز.

ويعتبر عيد نوروزاليوم الأول للعام الشمس الكوردي الجديد، واليوم التاسع لشهر آذار/ مارس حسبالتقويم اليوناني أو اليوم الحادي والعشرين من آذار/ مارس في التقويم الغربي، وهواليوم الذي يتساوى فيه الليل مع النهار يحتفل الشعب الكوردي بهذا اليوم منذ آلافالسنين ويعتبره عيداً قومياً ووطنياً.