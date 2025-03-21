مايك والتز يبحث مع مسرور بارزاني تشكيل حكومة الإقليم واستئناف تصدير نفط كوردستان

2025-03-21 21:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شدد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني،ومستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، يوم الجمعة، على ضرورة تشكيل الكابينةالجديدة لحكومة الإقليم في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي أجراه مسرور بارزاني، مع مايكلوالتز، ناقش خلاله الجانبان تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والعراق من جهة،والولايات المتحدة من جهة أخرى، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وشدد الجانبان، على ضرورة الإسراع في تشكيل الكابينةالجديدة لحكومة الإقليم، كما اتفقا أيضًا على ضرورة استئناف تصدير نفط إقليمكوردستان في أقرب وقت ممكن، لما له من أهمية اقتصادية.

وبحسب البيان، تناولت المكالمة الهاتفية بين والتزوبارزاني، التطورات السريعة والتغيرات في الشرق الأوسط، وأهمية الحفاظ على استقرارالمنطقة.