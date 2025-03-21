الأمن السوري يعتقل قائد فصيل مسلح موال لإيران

2025-03-21 22:00:05 - المصدر: اندبندنت عربية

أفراد من قوات الأمن السورية يدخلون مدينة بانياس الغربية في محافظة طرطوس الساحلية السورية، 7 مارس 2025 (أ ف ب)

اعتقلت قوات الأمن العام السوري قائد فصيل مسلح موال لإيران في دير الزور (شرق)، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الجمعة.

وذكر المرصد أن الأمن العام أوقف أمس الخميس مؤيد عبدالصمد الضويحي الملقب "الحاج جواد" في مدينة دير الزور، وهو "مؤسس وقائد ميليشيات فوج السيدة زينب، إحدى أبرز التشكيلات المسلحة التابعة للحرس الثوري الإيراني في مدينة الميادين وريفها شرق سوريا"، وكانت تقاتل إلى جانب نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

ويتحدر الضويحي، وفقاً للمرصد من مدينة الميادين القريبة من الحدود مع العراق، وحاصل على الجنسية الإيرانية.

وشكلت دير الزور مركز ثقل للفصائل الموالية لإيران خلال فترة النزاع الدامي.

وفي مدينة دير الزور أيضاً، اعتقلت القوات الأمنية اللواء عبدالكريم المحيميد الذي كان رئيساً لفرع الأمن السياسي خلال فترة حكم الأسد في المحافظة، وفق ما أفاد المرصد اليوم.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وكان يتبع لإيران، حليفة الأسد، نحو 20 ألف مقاتل ينتمون إلى فصائل مختلفة على غرار "فوج السيدة زينب" الذي كان من أكبرها، غالبيتهم الساحقة من السوريين، منهم من سلم سلاحه في أعقاب سقوط الأسد، وآخرون لا يزالون يعيشون في الخفاء، بحسب المرصد.

وخلال الأعوام الأخيرة للنزاع السوري، شكلت المنطقة الممتدة من مدينة البوكمال عند الحدود العراقية حتى مدينة الميادين مركز ثقل إيراني. وضمت مدينة دير الزور مقار إيرانية لمستشارين عسكريين ومؤسسات ومركزاً ثقافياً، وفق المرصد، لكنها أُخليت تماماً بعد إطاحة الأسد.

ومنذ وصولها إلى السلطة، تعلن الإدارة الجديدة مراراً عن اعتقال مسؤولين أمنيين من حقبة الحكم السابق.

ويقطع نهر الفرات محافظة دير الزور الحدودية مع العراق، ذات الغالبية العربية، حيث توجد عشرات العشائر العربية.

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية على الضفة الشرقية للفرات، بينما تسيطر الإدارة السورية الجديدة على الضفة الغربية، بعدما أطاحت خلال الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2024 الرئيس المخلوع بشار الأسد.



