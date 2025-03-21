الشمري يحذر من تصاعد الخطاب الطائفي كمادة انتخابية: الأمن في خطر

2025-03-21 22:05:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد النائب نايف الشمري، اليوم الجمعة (21 آذار 2025)، تصاعد خطاب "الكراهية والطـائفي" مؤخرا واستغلاله كمادة انتخابية.

وقال الشمري في بيان، تلقته "بغداد اليوم": "بدء البعض يستغله مع اقتراب الانتخابات، وكأنه مادة انتخابية، ماذا جنى العراق والعراقيون من إثارة النعرات الطـائفية؟!".

وتساءل "ألم يكن هذا الخطاب دائماً بداية للتشظي المجتمعي والمناطقي؟، ألم يكن هذا الخطاب ينّمي المجاميع الارهابية لتستغله في إحداث فجوات داخل المجتمع؟".

وتابع الشمري "عموماً، من يراهن ويتبنى هذا الخطاب المقيت، فنقول له، وبضرس قاطع، ان ما عاد هذا الخطاب ينطلي على ابناء شعبنا الكريم، فوعي الشعب أكبر وأرقى من هكذا أحاديث، لا تغني ولا تسمن !".

وأضاف "نؤكد دائماً على (الخطاب الوطني) المنفتح على الجميع، من دون تعصب او تشدد او طائفية، ونشدد على ان تكون لغة الحكمة ومنطق العقل هما السائدان، وسيصلان بالعراق دوماً الى مصافٍ الدول المتقدمة".