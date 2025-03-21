2025-03-21 22:05:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

اتهم المحلل السياسي جمعة محمد كريم، اليوم الجمعة (21 آذار 2025)، السلطات التركية برئاسة رجب طيب أردوغان بعدم تنفيذ الإصلاحات التي تمهد لإنهاء المشكلة مع حزب العمال.

وقال محمد كريم في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "منذ رسالة عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني ودعوته عناصر حزبه لإلقاء السلاح لم يصدر أي بوادر إيجابية من أردوغان والحكومة التركية".

وأضاف أنه "إذا كانت تركيا فعلا جادة في إنهاء المشكلة مع حزب العمال والكرد، فعليها أولا إطلاق سراح أوجلان، وتنفيذ الإصلاحات، وإشراك الكرد في حكم مناطقهم، وإيقاف الهجمات في إقليم كردستان العراق، وفي شمال شرق سوريا".

وأشار إلى أن "أردوغان وسلطته هم من يريدون استمرار المشكلة مع حزب العمال، ولا يريدون حلها".

وأعلن حزب العمال الكردستاني وقف إطلاق النار مع تركيا، بعد دعوة تاريخية لإلقاء السلاح وحلّ الحزب وجّهها زعيمه عبدالله أوجلان من السجن، يؤمل بأن تنهي نزاع داميا مستمرا منذ عقود.