انتحار فتاة بشنق نفسها في مدينة الصدر

2025-03-21 22:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الجمعة، بانتحار فتاةبشنق نفسها في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "فتاة تولد 2006أقدمت مساء اليوم، على الانتحار بشنق نفسها مستخدمة قطعة قماش (شال) داخل غرفةمنزلها ضمن مدينة الصدر".

وأضاف المصدر، أن لغاية الآن لم تعرف أسباب انتحارالفتاة، لكن الأجهزة الأمنية شرعت بالتحقيق لكشف ملابساته".

إلى ذلك، أشار المصدر، إلى تسجيل محاولة انتحار فاشلةلشاب أطلق النار على نفسه من سلاح نوع (مسدس) ضمن منطقة حي الجهاد، لافتاً إلى أن حالتهلاتخلو من الخطر.

ووفق المصدر، فإن أسباب محاولة الانتحار لم تعرف بعد، لكن خبيرالادلة الجنائية وجه بفتح تحقيق لوجود شكوك بالحادثة.