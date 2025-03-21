في قلب بغداد.. شفق نيوز تواكب صناعة حلويات الكفاح (صور)

2025-03-21 22:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بعيدا عنالمحال الفخمة، تشهد منطقة الكفاح وسط العاصمة العراقية بغداد، انتشار محال بيعالحلويات الشعبية، التي يزدهر عملها خلال شهر رمضان، حيث تشهد إقبالا بعد الفطور.

ورصدت كاميرا شفقنيوز، هذه المحال، التي تبيع مختلف أنواع الحلويات، مثل البقلاوة والكنافةوالداطلي، خاصة وأن عمليات إنتاجها تتم مباشرة داخل هذه المحال وأمام الزبائن.

وتعد الحلويات، منأبرز الأطعمة التي تشهد إقبالا خلال شهر رمضان، لما توفره من مادة غذائية وسكريات،بعد فترة صيام طويلة، وغالبا ما تنتشر هذه المحال في مختلف المناطق الشعبية خلالهذا الشهر، حيث يلجأ بعض أصحاب المحال إلى تحويل عملهم لصناعة الحلويات، قبل أنيعودوا لمهنهم بعد إنقضاء رمضان.