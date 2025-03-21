2025-03-21 22:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

شهد طريق مطار بغداد الدولي باتجاه المنطقة الخضراء، مساء اليوم الجمعة (21 آذار 2025)، اختناقًا مروريًا حادًا نتيجة قطع أمني مفاجئ حال دون دخول المركبات إلى بوابات المنطقة الخضراء.

وأفاد شهود عيان لـ"بغداد اليوم"، بأن مئات المركبات علقت في طوابير امتدت لعدة كيلومترات، فيما شكا المواطنون من انعدام البدائل وغياب أي إرشادات مرورية توضح أسباب الإغلاق أو مدة استمراره.

يُذكر أن المنطقة الخضراء، التي تحتضن مقر الحكومة العراقية وسفارات أجنبية، تُغلق مداخلها في بعض المناسبات الأمنية أو السياسية، ما يؤدي إلى شلل مروري في الطرق الحيوية المؤدية إليها، خصوصًا طريق المطار الذي يُعد من الشرايين الرئيسة للعاصمة.

وتتكرر هذه الإغلاقات دون سابق إنذار، ما يُفاقم معاناة سكان بغداد الذين يواجهون يوميًا اختناقات مرورية حتى في الظروف الاعتيادية.