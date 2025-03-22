2025-03-22 00:27:05 - المصدر: ايشان

أجاب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، على استفتاء يخص المجتهد الأعلم، فيما أشار إلى أن تعيينهم يحدده الموثوق بهم وبدرايتهم. وورد إلى موقع مكتب السيد السيستاني على الإنترنت استفتاءً جاء نصه: يقول الفقهاء بوجوب تقليد المجتهد الأعلم، وحين نطلب منه رجال الدين القريبين علينا تحديد المجتهد الأعلم لا نحصل على جواب واضح قاطع […]

ظهرت المقالة في الشرق والغرب.. السيد السيستاني يجيب عن دلالات المجتهد الأعلم: يحددها الموثوق بهم أولاً على ايشان.



