منتخب إنجلترا يهزم ألبانيا في تصفيات المونديال

2025-03-22 01:45:03 - المصدر: واع

متابعة - واعاستهل منتخب إنجلترا، مشواره في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، بالفوز على ضيفه ألبانيا (2-0) بملعب ويمبلي، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للمجموعة الحادية عشرة.ثنائية المنتخب الإنجليزي، جاءت في الدقيقتين (20 و77) عن طريق لويس سكيلي، وهاري كين، ليعتلي صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما تذيلت ألبانيا الترتيب بلا نقاط.