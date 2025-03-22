البرلمان ينشر جدول أعمال جلسة الاثنين المقبل

2025-03-22 02:55:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن مجلس النواب، عن جدول اعماله لجلسة الاثنين المقبل.وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أن "جدول اعمال جلسة الاثنين المقبل تضمن 7 فقرات،وفيما يلي نص الجدول:



