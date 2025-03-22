البرلمان ينشر جدول أعمال جلسة الاثنين المقبل
2025-03-22 02:55:01 - المصدر: واع
بغداد - واع
أعلن مجلس النواب، عن جدول اعماله لجلسة الاثنين المقبل.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أن "جدول اعمال جلسة الاثنين المقبل تضمن 7 فقرات،
وفيما يلي نص الجدول:
أعلن مجلس النواب، عن جدول اعماله لجلسة الاثنين المقبل.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أن "جدول اعمال جلسة الاثنين المقبل تضمن 7 فقرات،
وفيما يلي نص الجدول: