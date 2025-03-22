الخارجية التركية: لا إصابات في الهجوم على قنصلية العراق باسطنبول

2025-03-22 04:00:05 - المصدر: كونا

اسطنبول - 21 - 3 (كونا) -- أكد المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كتشالي اليوم الجمعة أن الهجوم الذي تعرضت له قنصلية العراق في مدينة اسطنبول لم يسفر عن وقوع أي إصابات أو التسبب بأضرار مادية.وقال كتشالي في بيان إن أشخاصا مجهولين على متن دراجة نارية أطلقوا النار على مبنى القنصلية خلال ساعات المساء مشيرا إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.وأوضح أن وحدات الأمن تجري التحريات اللازمة بدقة كما يجري العمل على تحديد هوية الجناة وسيتم تقديمهم إلى العدالة مؤكدا وجود تواصل دائم مع السلطات العراقية بشأن الحادث.ولفت إلى اتخاذ السلطات التركية كافة التدابير اللازمة لأمن البعثات الدبلوماسية العراقية في أنقرة واسطنبول وغازي عنتاب معربا عن تمنياته بالسلامة لجميع العراقيين. (النهاية) ط ا / ر ج