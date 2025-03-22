كردستان العراق والولايات المتحدة يؤكدان أهمية الاسراع بتشكيل حكومة الاقليم

2025-03-22 04:00:05 - المصدر: كونا

أربيل - 21 - 3 (كونا) -- أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني ومستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل والتز اليوم الجمعة ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة للاقليم واستئناف تصدير النفط في أقرب وقت.

وذكرت حكومة إقليم كردستان في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين بارزاني ووالتز بحثا خلاله عددا من الملفات المهمة إضافة إلى سبل توطيد علاقات إقليم كردستان العراق مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا خلال المكالمة على ضرورة الإسراع في الاتفاق على التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الإقليم كما جددا التأكيد على أهمية استئناف تصدير نفط الإقليم قريبا.

وفي سياق آخر تبادل الطرفان وجهات النظر بشأن التطورات المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وأكدا أهمية الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني قد تصدر نتائج الانتخابات التي جرت في أكتوبر الماضي بعدما ظفر بالعدد الأكبر من مقاعد برلمان إقليم كردستان العراق وفقا للنتائج النهائية التي أظهرت حصوله على 39 مقعدا. (النهاية) ص ب ر / ع س