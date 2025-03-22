هجوم مسلح على القنصلية العراقية في إسطنبول

2025-03-22 04:00:06 - المصدر: اندبندنت عربية

الشرطة التركية طوقت موقع الهجوم على القنصلية العراقية في إسطنبول (رويترز)

قالت وزارة الخارجية العراقية إن مسلحين يستقلون دراجة نارية أطلقوا ثماني طلقات نارية على واجهة القنصلية العراقية في إسطنبول بتركيا مساء أمس الجمعة، في حادثة قالت تركيا إنها لم تسفر عن سقوط ضحايا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كيجيلي في بيان "في ساعات المساء اليوم، أطلق أفراد يستقلون دراجات نارية النار على قنصلية العراق في إسطنبول. ولم تسفر الحادثة عن خسائر في الأرواح أو الممتلكات".

وأضاف "تجري وحداتنا الأمنية التحقيقات اللازمة على قدم وساق، وتُبذل جهود لتحديد هوية الجناة وتقديمهم للعدالة".

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وقالت وزارة الخارجية العراقية إن المسلحين استخدموا بنادق كلاشنيكوف قبل فرارهم. ولم تتضح دوافع الهجوم حتى الآن.

وأضافت الوزارة في بيان أنها تقدر "الاستجابة السريعة من قبل السلطات التركية والإجراءات الأمنية التي اتخذتها".

وقالت إنها تشدد على "أهمية تعزيز التدابير اللازمة لحماية البعثات الدبلوماسية وفقا للاتفاقيات الدولية".



