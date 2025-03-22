جريزمان يقترب من وداع أتلتيكو مدريد

2025-03-22 08:00:02 - المصدر: واع

متابعة-واع

أصبح المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان على مقربة من الانفصال عن نادي أتلتيكو مدريد، بنهاية الموسم الجاري.

وكثرت التكهنات مؤخرًا حول مستقبل جريزمان، الذي يرتبط بعقد مع النادي الإسباني حتى صيف 2026.

وبحسب إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإنَّ جريزمان يعيش على ما يبدو، أيامه الأخيرة في ملعب ميتروبوليتانو، رغم تبقي عام على نهاية عقده.

وأفادت بأنَّ مسؤولي أتلتيكو، لن يقفوا في طريق جريزمان، حال أراد الرحيل عن النادي الصيف القادم، في ظل احتمالية انتقاله للدوري الأمريكي.

وأضافت: "هناك محادثات منذ فترة بين المهاجم الفرنسي ونادي لوس أنجلوس اف سي، لبحث إمكانية انتقاله لصفوف الفريق مستقبلاً".

يذكر أن صاحب الـ34 عاما يعد الهداف التاريخي للروخيبلانكوس برصيد 197 هدفا حتى الآن.

المصدر: كورة