أعمال شغب داخل دار لتأهيل الإناث المشردات في بغداد

2025-03-22 08:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بإندلاع أعمال عنف وشغب في دار خيّرية لإعادة تأهيل الإناث المشردات في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، انه، تمّ حرق اغطية وتكسير زجاج نتيجة أعمال شغب من قبل نزيلات داخل دار المشردات في منطقة صليخ في العاصمة بغداد.

وأضاف أن، الحماية المسؤولة على الدار تمكنت من احتواء الموقف، وأخمدت النيران دون إصابات تذكر.

وفي شهر آب/أغسطس من العام 2023 وقع حادث مماثل في نفس الدار حيث قامت في حينها بعض المشردات بتكسير الزجاج والأثاث وأعمال شغب داخل الدار، لتلقي القوات الامنية القبض على ست منهن.