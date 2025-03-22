تركيا تعلق على حادثة إطلاق النار على مبنى القنصلية العامة العراقية بإسطنبول

2025-03-22 08:35:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كتشالي، أن أشخاصاً مجهولين على متن دراجة نارية، أطلقوا النار على مبنى القنصلية العامة العراقية بإسطنبول خلال ساعات مساء يوم أمس الجمعة.

وقال كتشالي، في بيان، ان الحادث لم يسفر عن إصابات أو أضرار مادية، وفقا لوكالة "الأناضول" الرسمية التركية.

وأوضح أن وحدات الأمن تجري التحريات اللازمة بدقة، كما يجري العمل على تحديد هوية الجناة، وسيتم تقديمهم إلى العدالة.

وأكد كتشالي، على وجود تواصل دائم مع السلطات العراقية بشأن الحادث، مشيرا إلى اتخاذ السلطات التركية كافة التدابير اللازمة لأمن البعثات الدبلوماسية العراقية في أنقرة وإسطنبول وغازي عنتاب.

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت، مساء الجمعة، تعرض القنصلية العراقية في مدينة اسطنبول التركية، إلى هجوم مسلح وإطلاق نار على مبناها.

وقالت الخارجية في بيان، إن "مبنى القنصلية العراقية في إسطنبول، تعرض عند الساعة التاسعة من مساء أمس الجمعة، لإطلاق نار من قبل مجهولين يستقلون دراجة نارية، حيث استخدموا سلاحاً من نوع (كلاشينكوف) وأطلقوا ثماني رصاصات على واجهة المبنى قبل أن يلوذوا بالفرار".

وأضافت أن "القنصل العام العراقي وممثلي القنصلية توجهوا إلى الموقع للوقوف على تفاصيل الحادث، حيث قامت السلطات الأمنية التركية بإغلاق الشارع المحيط بالقنصلية وشرعت في إجراءات التحقيق وجمع الأدلة، وذلك بحضور ممثلي البعثة الدبلوماسية العراقية".

وأكدت وزارة الخارجية، بحسب البيان، متابعتها المستمرة مع الجهات التركية المختصة لضمان كشف ملابسات الحادث ومحاسبة الجناة، مشددة على ضرورة "تعزيز التدابير اللازمة لحماية البعثات الدبلوماسية وفقاً للاتفاقيات الدولية".