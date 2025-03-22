وفاة أسطورة الملاكمة جورج فورمان

2025-03-22 08:55:02 - المصدر: واع

متابعة-واعتوفي اليوم السبت أسطورة الملاكمة الأميركية جورج فورمان عن عمر ناهز 76 عاما.وكشفت عائلة جورج فورمان، في بيان عبر إنستغرام اليوم السبت، عن وفاة الملاكم الأسطوري فورمان عن عمر يناهز 76 عاما.وقالت عائلة الراحل في بيان اليوم السبت: "ببالغ الحزن نعلن عن وفاة عزيزنا جورج إدوارد فورمان الأب، الذي رحل بسلام في 21 اذار 2025، محاطا بأحبائه".وأضاف البيان: "كان إنسانياً، أولمبياً، وبطلاً عالمياً مرتين، وكان يحظى باحترام كبير. كان قوة للخير، رجل انضباط وإيمان، وحاميا لإرثه، حيث كافح بلا كلل للحفاظ على اسمه وعائلته".ويعد فورمان أحد أعظم الرياضيين الذين عادوا إلى الحلبة بعد الاعتزال والذي استعاد لقب الملاكمة للوزن الثقيل وأصبح شخصية لامعة في عالم المبيعات.حصل فورمان على اللقب العالمي مرتين، إضافة إلى أنه حصل على ميدالية أولمبية ذهبية في عام 1968 بأولمبياد مدينة مكسيكو.المصدر : سكاي نيوز