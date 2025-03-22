2025-03-22 10:27:04 - المصدر: ايشان

أكد المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف أن الرئيس دونالد ترامب لا يريد الحرب مع إيران. وقال ويتكوف في تصريحات تلفزيونية إن مضمون رسالة ترامب إلى إيران هو أنه رئيس يسعى للسلام ولا يوجد سبب للجوء إلى الخيار العسكري. وأضاف: “الرئيس ترامب لا يريد الحروب، وهو قد يلجأ للحل العسكري من أجل وقف الحروب، […]

ظهرت المقالة مبعوث ترامب يخفف من حدة رسالة رئيسه لإيران: يسعى للسلام ولا يريد الحروب أولاً على ايشان.



