ليلة دموية في كركوك .. مقتل وإصابة 7 أشخاص في نزاع عشائري

2025-03-22 10:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

افاد مصدر أمني، اليوم السبت (22 اذار 2025)، بارتفاع حصيلة ضحايا النزاع العشائري في إحدى قرى ناحية يايجي بمحافظة كركوك، إلى سبعة اشخاص.

وأوضح المصدر لـ"بغداد اليوم" أن "النزاع، الذي اندلع في ساعة متأخرة من مساء أمس أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة آخرين بينهم اثنان في حالة حرجة".

وأضاف أن "القوات الأمنية فرضت طوقاً مشدداً على المنطقة وأغلقت مداخل القرية، قبل تنفيذ عملية دهم وتفتيش أسفرت عن اعتقال 10 أشخاص من المتورطين في النزاع، مع تشكيل لجنة تحقيقية".

وأكد المصدر أن "الوضع مستقر حالياً بعد انتشار أمني مكثف، مع استمرار الإجراءات المشددة وعمليات الدهم، مشيراً إلى أن تقريراً رسمياً سيصدر قريباً حول أسباب النزاع والمعتقلين".

وتُعد النزاعات العشائرية في العراق ظاهرة متكررة خاصة في المناطق التي تتمتع بتركيبة سكانية قبلية، مثل بعض محافظات الوسط والجنوب إضافة إلى مناطق متنازع عليها مثل كركوك، وتعود أسباب هذه النزاعات غالباً إلى خلافات حول الأراضي، والثأر، والنزاعات العائلية، وأحياناً حتى الخلافات الاقتصادية أو السياسية.