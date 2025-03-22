محافظ ذي قار يوجه بصرف المخصصات المالية لنادي الناصرية

2025-03-22 10:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ذي قار

عقد محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي، اليوم السبت (22 آذار 2025)، اجتماعاً مع الهيئة الإدارية الجديدة لنادي الناصرية الرياضي، موجهاً بصرف المخصصات المالية للنادي بعد نهاية عطلة العيد.

وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ ذي قار في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "الإبراهيمي التقى رئيس الهيئة الإدارية لنادي الناصرية الرياضي إحسان الأزيرجاوي وأعضاء الهيئة الإدارية للنادي، وبارك للهيئة الإدارية الجديدة بمناسبة فوزهم في الانتخابات التي جرت قبل أيام".

وأضاف أنه "تم مناقشة أوضاع النادي والاستحقاقات القادمة، وخاصة الاستحقاق المالي، موجهاً بصرف المبلغ المخصص للنادي من قبل رئيس الوزراء بعد نهاية عطلة العيد، كما تم اتخاذ قرار بصرف راتب لشهر واحد بعد المباراة".

وأشار إلى أن "الأزيرجاوي قدم شكره وتقديره لمحافظ ذي قار على دعمه المستمر وجهوده في متابعة أوضاع النادي لضمان تحقيق أفضل النتائج في الاستحقاقات القادمة".