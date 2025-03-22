2025-03-22 10:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يشهد طقس العراق، تقلبات واختلافات في درجات الحرارة بين الليل والنهار، مما دفع البعض إلى تخفيف الملابس، ومع اقتراب عيد الفطر، يحرص الكثير على شراء ملابس جديدة احتفالاً به، وسط حيرة في شراء نوعية الملابس بين الربيعي والصيفي، وهذا الارتباك ظهر واضحاً حتى على المحال التي تعرض ملابس ربيعية وصيفية، فيما لا يزال بعضها يعرض الملابس الشتوية.

ويواجه الكثير من الأشخاص في الوقت الحالي، حيرة بين شراء ملابس صيفية أو شتوية لعيد الفطر، المتوقع بين يومي 30 و31 مارس/ آذار الجاري، فإذا اشترت ملابس صيفية، فقد تكون الأجواء باردة فيما إذا استمر الطقس البارد وخاصة في المناطق الشمالية ليلاً، ولكن إذا اشترت ملابس شتوية، فقد تكون الأجواء حارة فيما لو أصبح الطقس أدفأ.

وفي سبيل معرفة حالة الطقس خلال أيام عيد الفطر، تواصلت وكالة شفق نيوز مع الراصد الجوي، صادق عطية، والذي أوضح، أن "هناك حالة جوية وموجة أمطار ربما تصادف خلال أيام عيد الفطر، وهذه الحالة متوقع أن تبدأ نهاية شهر آذار الجاري تقريباً وبداية أبريل/نيسان المقبل".

ويشير عطية، إلى أن "هذه الأمطار المتوقعة من الصعب تحديد غزارتها وأماكن هطولها، لأن التوقعات بعيدة المدى قد تكون فيها نسبة الخطأ عالية، لكن ما يمكن توقعه أن الحالة الجوية التي أثرت على جنوب وشرق وشمال البلاد خلال الأيام الماضية ستبدأ بالانتهاء تدريبجاً يوم غد السبت".

ويضيف، أن "هناك بقايا لبعض الهطول في مدينة البصرة ومناطق شرق العراق وأيضاً المنطقة الشمالية، لكن ستبدأ هذه الحالة وموجة الأمطار بالانتهاء تدريجياً خلال نهار السبت، وتستقر الرياح شمالية غربية مع انخفاض في درجات الحرارة، لتعود الأجواء ربيعية معتدلة خلال ساعات النهار، وتميل للبرودة خلال ساعات الليل، خاصة في مناطق غرب وشمال البلاد التي تعد المناطق الأكثر تأثراً بانخفاض درجات الحرارة، وعموماً ستكون الأجواء ربيعة خلال النهار وتميل للبرودة ليلاً".

ويتوقع الراصد الجوي، "استمرار استقرار الأجواء هذه لعدة أيام لغاية نهاية الشهر الجاري، عدا بعض التكونات الممطرة المتفرقة في مدن شمال البلاد وخاصة المناطق الجبلية، ومع نهاية الشهر تقريباً وبداية أبريل/نيسان المقبل، ستكون هناك حالة جوية وأمطار والتي ستصادف في أيام عطلة عيد الفطر".

يذكر أن مركز الفلك الدولي، أعلن الأربعاء الماضي، تعذر رؤية هلال شهر شوال في الـ29 من مارس/ آذار الجاري، وفيما توقع إعلان عيد الفطر يوم 30 من الشهر، أكد أن الدول التي تشترط رؤية الهلال بشكل صحيح سيكون عيد الفطر فيها يوم 31.