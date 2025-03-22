يحدث في العراق.. شخصان يستدرجان فتاة لخطفها ويقتل أحدهما الاخر
2025-03-22 12:00:06 - المصدر: راي اليوم
بغداد- متابعات- أقدم شخصان على استدراج فتاة وخطفها وحبسها داخل دار في منطقة فاصلة بين محافظتي ديالى وبغداد، ومن ثم اختلفا بشأنها فقتل أحدهما الاخر بمطرقة.
وذكر مصدر أمني “ادعت فتاة تولد 2008 أنه قبل 20 يوما أقدم شخصان على استدراجها وخطفها وحبسها داخل دار في منطقة فاصلة بين ديالى وبغداد، ومن ثم قام أحد الخاطفين بالتشاجر مع الثاني بسبب الفتاة فقتله بواسطة (مطرقة) شرق العاصمة بغداد”.
وأضاف المصدر أنه “تم نقل الجثة الى الطب العدلي والقبض على الفتاة والشخص الثاني وايداعهما التوقيف لإجراءات التحقيق”.… [+]