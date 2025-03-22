2025-03-22 12:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم السبت، أن قوة أمنية مشتركة تمكنت من ضبط شاحنة تحمل 14 أجنبياً مخالفاً لقانون الإقامة العراقي، كانوا معدين للتهريب إلى العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن العملية نفذتها الوحدة التكتيكية الخاصة بالتعاون مع قسم شؤون السيطرات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل الشاحنة إلى أماكن الاحتجاز، فيما تم توقيف السائق وجميع المخالفين.

من جانبه، أفاد مصدر أمني بأن جميع المعتقلين يحملون الجنسية الباكستانية، وقد دخلوا الأراضي العراقية بطريقة غير قانونية.