الياسري: العراق عزز مكانته كممر عالمي للاتصالات

2025-03-22 12:10:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفوازأكدت وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، أن العراق نجح في تعزيز مكانته كممر عالمي للاتصالات من خلال استقطاب الكثير من الشركات العالمية، مشيرة إلى أن مشروع "طريق الحضارات" أسهم في زيادة سعات الإنترنت في العراق من 10 جيجا إلى أكثر من 1800 جيجا.وقالت وزيرة الاتصالات، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "نجحنا خلال الفترة القصيرة الماضية في صناعة الثقة بالممر العراقي واستقطاب الكثير من الشركات العالمية"، مؤكدة أن "هناك الكثير من الشركات العالمية وجهت أنظارها نحو العراق لتمرير اتصالاتها عبر أراضيه".وأشارت إلى أنه "خلال أشهر قليلة، ومن خلال مشروع طريق الحضارات مع شركة IQ، وهو مشروع ناجح ويعطي SLI عالية، نجحنا في زيادة السعات من أرقام بسيطة لا تتجاوز 10 جيجا إلى أكثر من 1800 جيجا في فترة قصيرة، كما قمنا بتنفيذ استراتيجية (Dark fibre)، وهذه هي المرة الأولى التي تحدث في العراق، وهناك القليل من دول المنطقة التي تعمل بها".وأكدت الياسري، إن "كل هذه الجهود منصبة لتفعيل موقع العراق الجغرافي في المنطقة"، لافتة إلى أن "هدفنا من هذه المشاريع الاستراتيجية ليس فقط تعظيم الإيرادات، بل تعزيز الاستقرار الأمني والاقتصادي في البلاد".