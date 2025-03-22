غوارديولا يوجه ضربة لبرشلونة

2025-03-22 12:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يسعى المدرب بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، إلى تعزيز فريقه بصفقة كبيرة تعيده إلى المنافسة على البطولات، بعد موسم صعب شهد تراجع نتائج الفريق.

وودّع مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا مبكرًا أمام ريال مدريد، كما يواجه صعوبات في التأهل للنسخة المقبلة من البطولة القارية بسبب تراجعه في الدوري الإنجليزي.

ووفقًا لصحيفة "إل ناسيونال"، يستهدف مانشستر سيتي التعاقد مع الجناح البرازيلي رافينيا، نجم برشلونة، لدعم خط الهجوم، حيث يجهّز النادي عرضًا بقيمة 80 مليون يورو بناءً على طلب غوارديولا.

ويأتي هذا التحرك في ظل تألق رافينيا مع برشلونة هذا الموسم، حيث سجل 27 هدفًا وقدم 20 تمريرة حاسمة في 42 مباراة.

وسيكون انتقال رافينيا إلى السيتي بمثابة ضربة موجعة لبرشلونة، نظرًا لدوره المؤثر في نتائج الفريق الكتالوني.

وعلى الصعيد الدولي، واصل رافينيا تألقه مسجلًا هدفًا في فوز البرازيل 2-1 على كولومبيا ضمن تصفيات كأس العالم.