ضبط 14 اجنبيا مخالفا لقانون الإقامة داخل شاحنة في ديالى

2025-03-22 12:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أعلنت قيادة شرطــة ديالــى، اليوم السبت (22 آذار 2025)، عن ضبط 14 أجنبياً مخالفاً لقانون الإقامة داخل شاحنة في محافظة ديالى.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "قوة أمنية من الوحدة التكتيكية الخاصة وقسم شؤون السيطرات، تمكنت من ضبط شاحنة محملة بأشخاص أجانب معدين للتهريب الى محافظة بغداد"

وأضافت قيادة شرطــة ديالــى أن "عددهم بلغ (14) أجنبي مخالف لقانون شروط الإقامة"، مبينة أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية ونقل الشاحنة الى أماكن الاحتجاز وايداع السائق والمخالفين في التوقيف".







