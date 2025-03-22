انخفاض أسعار الذهب ببغداد وارتفاعها في اربيل

2025-03-22 12:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الاسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما ارتفعت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم السبت (22 آذار/مارس 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 621 الف دينار، وسعر الشراء 617 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 591 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 587 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 620 الف دينار 630 ألفاً، البيع مثقال الذهب العراقي بين 590 الفا و 600 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل ارتفاعا حيث سجل الذهب عيار 24 بيع 725 ألف دينار، وعيار 22 بيع 665 ألف دينار وعيار 21 بيع 635 ألف دينار وعيار 18 بيع 545 ألف دينار.