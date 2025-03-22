2025-03-22 13:40:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد وزير الصحة، صالح مهدي الحسناوي، اليوم السبت، أن البرنامج الحكومي أولى اهتماماً خاصاً بإدارة وتشغيل المستشفيات لتطويرها، داعياً إدارة مستشفى الإمام الصادق (عليه السلام) التعليمي في بابل إلى استثمار التقنيات الحديثة في تقديم أفضل خدمة صحية للمرضى.وذكر بيان لوزارة الصحة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي عقد اجتماعاً مع مجلس إدارة مستشفى الإمام الصادق (عليه السلام) التعليمي في بابل بحضور الكادر المتقدم في الوزارة ومدير عام دائرة صحة بابل جواد كاظم البيرماني".وأضاف البيان، أن "الوزير اطلع على الخدمات الصحية المقدمة للمرضى ضمن برنامج إدارة وتشغيل المستشفيات الحديثة إلى جانب إدارة ملاكاتنا الطبية والصحية الوطنية".ودعا الوزير إدارة المستشفى إلى "استثمار التقنيات الحديثة في تقديم أفضل خدمة صحية للمرضى في ظل الإدارة الحديثة".وأكد الحسناوي، أن "البرنامج الحكومي أولى اهتماماً خاصاً بإدارة وتشغيل المستشفيات من ناحية تطوير المستشفيات وافتتاح مراكز تخصصية وتعزيز توفير الأدوية بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى".