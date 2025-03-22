الخطابي: خطة لنصب موازين الحمولات المحورية بالطرق المؤدية إلى كربلاء المقدسة

2025-03-22 13:40:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفواز

كشف محافظ كربلاء المقدسة، نصيف الخطابي، عن خطة لنصب موازين الحمولات المحورية بالطرق المؤدية إلى المحافظة، فيما أشار الى أن أولى المحطات المخصصة لموازين الحمولات المحورية تم نصبها في الرزازة.

وقال الخطابي لوكالة الأنباء العراقية (واع): اليوم السبت، إن "هناك تعاوناً وتنسيقاً عالياً بين المحافظة ووزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة من أجل تطبيق ميزان حمولات المحورية".

وأضاف أن "هذا الأمر مهم جداً من الناحية الفنية وزيادة العمر الافتراضي للشوارع مع الحفاظ عليها، وأيضاً تقليل الحوادث وتجنب الخسائر اقتصادية على المدى البعيد".

وأكد الخطابي، على "وجود تعاون وتنسيق عالٍ مع وزارة الإعمار بشكل عام، ونحرص على أن يتم تطبيق ميزان الحمولات على كل محاور والشوارع المؤدية الى المحافظة".

وأشار الى أن "أولى المحطات المخصصة لموازين الحمولات المحورية تم نصبها في الرزازة، ولا تزال المحافظة بحاجة الى ثلاث محطات إضافية، تتوزع في منافذ النجف وبغداد والأنبار".