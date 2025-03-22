صحيفة الصباح التركية: القبض على مستهدفي القنصلية العراقية في اسطنبول

2025-03-22 13:40:02 - المصدر: واع

انقرة – واع

أعلنت صحيفة الصباح التركية، اليوم السبت، عن القبض على مستهدفي القنصلية العراقية في إسطنبول.

وقالت الصحيفة في تقرير ترجمته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "القنصلية العراقية في منطقة شيشلي أسن تبة بإسطنبول تعرضت الى هجوم بأسلحة من قبل شخصين على متن دراجة نارية، ما أدى الى إصابة مبنى القنصلية بتسع رصاصات ومن دون أن يصاب أي أحد بأذى".

وأضافت أن "فرق إدارة مكافحة الجريمة المنظمة بدأت بالعمل على الحادثة وتمكنت من القاء القبض على المنفذين اللذين تعرضا لحادث اثناء محاولة هروبهما"، مشيرة الى أنه "تم احتجاز المنفذين اللذين ينتميان لعصابة (دالتون)، وتم اتخاذ جميع الإجراءات بحقهما".