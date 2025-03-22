ألفاريز يكسر صمته بشأن ركلة الترجيح أمام ريال مدريد

2025-03-22 15:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

صرح نجم أتلتيكو مدريد الارجنتيني جوليان ألفاريز يكسر، اليوم السبت (22 آذار 2025)، بشأن ركلة الترجيح المثيرة للجدل أمام ريال مدريد.

وقال ألفاريز، في تصريح صحفي، إنني "شاهدت اللقطة ألف مرة، وهناك مقاطع فيديو من كل زاوية، والحقيقة أنني لا أشعر بذلك (لمس الكرة مرتين)، لأنه إن كان هناك لمستان، فهو أمر طفيف جدا ويصعب إدراكه".

وزاد: "أعتقد أن القانون يجب أن يكون أكثر وضوحا؛ لأنني لم أحاول الحصول على أي ميزة، وعندما يتقدم الحارس على الخط عند التصدي، يتم إعادة التنفيذ، بينما في هذه الحالة لم يكن الهدف من اللمسة تحقيق أي استفادة، إنه أمر مؤسف ما حدث".

وكان ألفاريز قد سدد الكرة في الشباك، لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف بداعي لمسه الكرة مرتين بقدميه.

المصدر: وكالات