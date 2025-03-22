بسبب "حركة مستفزة".. نادي يقدم شكوى ضد 4 من لاعبي ريال مدريد

2025-03-22 15:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

رفع نادي أتلتيكو مدريد، اليوم السبت (22 آذار 2025)، شكوى رسمية إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ضد بعض لاعبي ريال مدريد بسبب أحداث مثيرة للجدل شهدتها مباراة إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بين الفريقين.

وذكرت وسائل الإعلام، أن "أتليتكو أرسل أربعة مقاطع فيديو توثق تصرفات اعتبرت مستفزة من بعض لاعبي ريال مدريد، من بينهم المدافع أنطونيو روديغر الذي قام بإشارة قطع الرقبة بعد تسجيله ركلة الجزاء الأخيرة التي منحت فريقه بطاقة التأهل إلى ربع النهائي".

وأضافت أن "الشكوى شملت تصرفات كل من فينيسيوس جونيور، داني سيبايوس، وكيليان مبابي، حيث وجهت لهم اتهامات بالقيام بحركات مستفزة ومسيئة تجاه جماهير أتلتيكو مدريد".

ويشار أن ذلك يأتي في وقت فتح فيه "اليويفا" تحقيقا بشأن أحداث ما بعد المباراة، إذ تعرض لاعبو ريال مدريد لمقذوفات من المدرجات، بينما لم تذكر التصرفات الأخرى التي رصدها أتلتيكو.

المصدر: وكالات