اتحاد علماء الدين يتوقع بلوغ زكاة الفطرة نحو 13 مليار دينار في إقليم كوردستان

2025-03-22 15:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توقع اتحاد علماء الدين الاسلامي في اقليم كوردستان، يوم السبت، أن يصل مبلغ زكاة الفطرة خلال العام الحالي 2025 نحو 13 مليار دينار استناداً للتعداد السكاني الذي أجراه العراق مؤخراً.

وقال المتحدث باسم الاتحاد عبدالله شيركاويي في تصريحات صحفية، إنه على الرغم من أن المسلمين أقل التزاماً بإخراج الزكاة والصدقات في هذا العصر، إلا أن المجلس الأعلى للإفتاء في إقليم كوردستان حدد زكاة الفطرة لكل أسرة في الاقليم لهذا العام 2025 بمبلغ 3000 دينار.

وأوضح أنه، إذا قسّمنا هذا المبلغ النقدي على نسبة سكان في الإقليم، وفقا لآخر تعداد سكاني اجراه العراق والتي وصلت إلى 6.5 ملايين نسمة، سيصل إجمالي أموال الزكاة إلى 13 مليار دينار.

ويعرّف المسلمون زكاة الفطر، بأنها هي أحد أنواع الزكاة المفروضة في الشريعة، وفرضها الله على كل مسلم قادر بمقدارٍ معين من الطعام، يتم إخراجها قبل صلاة عيد الفطر، وانتهاء شهر رمضان شهر الصيام.