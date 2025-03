“أجمل ناحية في ذي قار” مبادرة جديدة لتعزيز الجمال البيئي وتطوير البنية التحتية

2025-03-22 15:20:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلن النائب الثاني لمحافظ ذي قار ماجد العتابي، عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى اختيار “أجمل ناحية” في المحافظة، وذلك وفقاً لتوجيهات رئاسة الوزراء والتي تأتي هذه المبادرة في إطار سعي المحافظة لتعزيز الجمال البيئي وتحفيز التطوير المستدام على مستوى النواحي. وذكر العتابي لشبكة أخبار الناصرية أن الاختيار...

