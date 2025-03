القبض على متهمين اثنين بتهمة مكافحة الارهاب شمال ذي قار

2025-03-22 15:20:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:تمكنت شرطة محافظة ذي قار من إلقاء القبض على شخصين مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب، وذلك أثناء تنفيذ واجبا امني شمال الناصرية. وأفاد مصدر أمني لشبكة أخبار الناصرية بأن المتهمين تم توقيفهما في قضاء الشطرة أثناء استقلاهما عجلة خاصة بهم، حيث تم العثور بحوزتهما على سلاح كلاشنكوف. وأوضح...

