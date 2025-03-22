محافظ نينوى: المستشفى الألماني يواجه أزمة تمويل وعلى الحكومة التدخل

2025-03-22 15:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، يوم السبت، أن مشروع المستشفى الألماني في أيمن الموصل (بسعة 400 سرير) يعاني من تأخر في نسب الإنجاز بسبب أزمة تمويلية، مشدداً على ضرورة تدخل الحكومة الاتحادية لاستكمال المشروع الذي يعد من أهم المشاريع الصحية في المحافظة.

وكتب الدخيل، منشوراً على مواقع التواصل عقب زيارة ميدانية لمشروع المستشفى، تابعته وكالة شفق نيوز، إن "نسبة الإنجاز الفعلية للمشروع لم تتجاوز 32%، بينما كان من المخطط أن تصل إلى 45%".

وأوضح الدخيل أن "السبب الرئيس لهذا التأخر هو التوقف المفاجئ لصرف التمويل المخصص للمشروع، مما أدى إلى تعطله وتأخر العمل فيه".

وأشار الدخيل إلى أن "الوضع الصحي في نينوى يتطلب تسريع العمل في هذا المشروع الحيوي، الذي سيساهم بشكل كبير في تعزيز الخدمات الصحية في المحافظة".

ولفت إلى أنه "تم تشكيل لجنة خاصة لمفاتحة مجلس الوزراء ووزارة الصحة من أجل إطلاق التمويل اللازم لإتمام المشروع"، مؤكداً أن "المستشفى سيكون له دور كبير في تحسين مستوى الرعاية الصحية للمواطنين".

وأضاف الدخيل أن "هذا المشروع لا يُعتبر مجرد بناء منشأة طبية، بل هو خطوة مهمة نحو تحسين جودة الحياة في نينوى، وتلبية احتياجات المواطنين الصحية المتزايدة".