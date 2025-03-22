الأمطار والرياح تتسببان بانهيار جزئي في قبلة جامع الرمادي الكبير (صور)

2025-03-22 15:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعرض غلاف قبلة جامع الرمادي الكبير، أحد أبرز المعالم التاريخيةفي محافظة الأنبار، لانهيار جزئي بسبب العوامل المناخية القاسية التي شهدتهاالمنطقة مؤخراً جراء الأمطار الغزيرة والرياح العاتية.

ويُعد جامع الرمادي الكبير من أقدم وأهم المساجد في المدينة، ويمثل رمزاًدينياً وثقافياً يعكس هوية الأنبار وإرثها التاريخي، ما جعل انهيار جزء من قبلةالجامع يثير استياء واسعاً بين الأهالي والنشطاء المحليين.

وقالت مصادر محلية لوكالة شفق نيوز، إن "تدهور الغلاف لم يكن مفاجئاً،بل جاء نتيجة الإهمال المتراكم وعدم إجراء الصيانة الدورية على مدى السنواتالماضية، ما جعل الهيكل عرضة للتآكل والانهيار".

كما عبّر سكان الرمادي، عن استيائهم من الإهمال الذي طال المعالم الدينيةوالتاريخية، مطالبين الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومة المحلية ووزارة الأوقاف،بالتحرك الفوري وتخصيص ميزانية لترميم الجامع وإعادته إلى وضعه الطبيعي.

وفي هذا السياق، دعا خطباء المساجد والشخصيات المجتمعية إلى "تكاتفالجهود بين الجهات المختصة لإعادة تأهيل الجامع وفق المعايير الهندسية المناسبة،بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً".

من جانبه، أوضح عمار عيد، المهندس المختص في الترميم العمراني، في حديثلوكالة شفق نيوز، أن "إعادة تأهيل الجامع تتطلب دراسة دقيقة للأضرار ووضع خطةشاملة لترميمه باستخدام مواد مقاومة للعوامل المناخية، مع الحفاظ على الطابعالتراثي للمبنى".

ويترقب أهالي الرمادي تحركاً عاجلاً من الجهات المعنية، لإنقاذ هذا المعلمالديني والتاريخي المهم، وسط آمال بأن تتم عمليات الترميم بسرعة وبما يحافظ علىأصالة الجامع وهويته الثقافية.