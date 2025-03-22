2025-03-22 16:09:59 - المصدر: ايشان

نفى حزب الله اللبناني، اليوم السبت، علاقته باستهداف إسرائيل بصواريخ أطلقت من جنوب لبنان، فيما بين أنه ملتزم باتفاق وقف إطلاق النار. وقال الحزب في بيان، إن “حزب الله ينفي أي علاقة له بإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان ‏على الأراضي الفلسطينية ‏المحتلة”. وأكد أن “ادعاءات العدو الإسرائيلي ‏تأتي في سياق الذرائع لاستمرار اعتداءاته على ‏لبنان […]

ظهرت المقالة حزب الجنوب: لا علاقة لنا بإطلاق الصواريخ على الأراضي المحتلة أولاً على ايشان.



