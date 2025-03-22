مسؤولون أوروبيون يبحثون مدى إمكانية الاعتماد على الفدرالي في توفير الدولار خلال ولاية ترامب

2025-03-22 16:45:41 - المصدر: الاقتصاد نيوز

بعض مسؤولي البنوك المركزية والرقابية في أوروبا يتساءلون عن مدى إمكانية الاعتماد على الفدرالي الأميركي في توفير التمويل بالدولار خلال فترات الاضطراب في الأسواق، وفقاً لما ذكره ستة أشخاص مطلعين على الأمر، مما يثير بعض الشكوك حول أحد دعائم الاستقرار المالي. ومع ذلك، أكدت المصادر لوكالة رويترز أنها ترى من غير المرجح إطلاقاً أن يتراجع الفدرالي عن دعم آليات التمويل، كما أن البنك المركزي الأميركي نفسه لم يرسل أي إشارات تدعو إلى ذلك. لكن المسؤولين الأوروبيين أجروا مناقشات غير رسمية حول هذا الاحتمال، وذلك بسبب تراجع ثقتهم في الحكومة الأميركية نتيجة بعض سياسات إدارة ترامب. ضغوط محتملة للإدارة الأميركية على الفدرالي فقد اتخذ الرئيس دونالد ترامب مواقف حادة تتعارض مع النهج الأميركي التقليدي في عدة قضايا، مثل إظهاره دعماً لموقف روسيا بشأن أوكرانيا، مما أثار تساؤلات حول التزام الولايات المتحدة بأمن أوروبا، فضلاً عن فرضه تعرفات جمركية على حلفائها. وفي بعض المنتديات الأوروبية التي تُقيّم المخاطر المحتملة على النظام المالي، ناقش المسؤولون سيناريوهات قد تمارس فيها الحكومة الأميركية ضغوطاً على الفدرالي لتعليق برامج دعم التمويل بالدولار، وفقاً لمصدرين مطلعين. وقال المصدران إن بعض المسؤولين بدأوا بدراسة خيارات بديلة لمواجهة احتمال اضطرارهم للاستغناء عن الفدرالي الأميركي. فمنذ فترة طويلة، يوفر الفدرالي إمكانية الوصول إلى التمويل بالدولار للبنك المركزي الأوروبي ومؤسسات رئيسية أخرى في أوقات اضطراب الأسواق. لكن الخلاصة التي توصلت إليها هذه النقاشات، وفقاً للمصادر الستة، هي أنه لا يوجد بديل حقيقي يمكن أن يحل محل الفدرالي بفعالية. وتشمل هذه المصادر مسؤولين كباراً في البنك المركزي الأوروبي وجهات إشرافية مصرفية في الاتحاد الأوروبي على دراية مباشرة بهذه المناقشات. الفدرالي مؤسسة مستقلة تخضع للمساءلة أمام الكونغرس، ولم يُظهر أي مؤشر على أنه قد يتراجع عن التزاماته بتوفير خطوط الدعم، التي تشكل خط الدفاع الأول ضد انتقال الأزمات الاقتصادية أو المالية الخارجية إلى الولايات المتحدة. من جهة أخرى، قال خمسة مسؤولين كبار في بنوك مركزية بمنطقة اليورو إن هذه النقاشات غير الرسمية، التي جرت خارج إطار الاجتماعات الدورية لصناع القرار، لم تكن مدفوعة بأي إشارات من الفدرالي أو من قيادة البنك المركزي الأوروبي. وأوضح أحد المصادر المطلعة مباشرة على هذه المناقشات أن الموضوع طُرح خلال الأسابيع الأخيرة في مجموعات عمل متخصصة تُعنى بدراسة القضايا المالية، وشارك فيها مسؤولون بارزون في البنوك المركزية الأوروبية وجهات الإشراف المصرفي. وأضاف مصدر آخر أن مسألة مدى قدرة أوروبا على الاعتماد على خطوط الدعم من الفدرالي قد تُطرح قريباً في نقاشات رسمية أكثر. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام