تشابي ألونسو يقترب من البقاء في البوندسليغا لموسم إضافي

2025-03-22 17:10:02 - المصدر: واع

متابعة - واعكشفت صحيفة بيلد الألمانية، اليوم السبت، عن تطورات جديدة بشأن مستقبل المدرب الإسباني تشابي ألونسو.وأوضحت الصحيفة، أن "خيار انتقال ألونسو لتدريب ريال مدريد ليس مطروحًا في الوقت الحالي، حيث وصفته بأنه "معقد"، وعلى العكس، فإن كل المؤشرات ترجّح استمراره على رأس القيادة الفنية لباير ليفركوزن خلال الموسم المقبل".وأشارت "بيلد" إلى "خطوة قام بها المدرب تعزز هذه الفرضية، حيث بدأ البحث عن منزل جديد للإقامة في ألمانيا، ما يعكس نيته في الاستمرار مع الفريق الذي قاده للتتويج بلقب الدوري الألماني الموسم الماضي".