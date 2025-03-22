مخاوف تهدد برشلونة بسبب إصابة لاعبه الأساسي

2025-03-22 17:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أثار نجم فريق برشلونة، روبرت ليفاندوفسكي، اليوم السبت (22 آذار 2025)، حالة من القلق بين صفوف النادي الكتالوني وجماهيره خلال مباراة منتخب بولندا مساء أمس ضد نظيره ليتوانيا في فترة التوقف الدولي لشهر آذار.

وذكرت وسائل الإعلام، أن "ليفاندوفسكي خلال احتفاله رفقة زملائه بعدما سجل الهدف بدى عليه أنه يعاني إصابة عضلية، فقد استبدله مدربه في الدقيقة 86، وهو الأمر الذي أثار رعب جماهير (البارسا) إذ ينتظر الفريق مواجهات قوية بعد فترة التوقف الدولي الحالية".

وأضافت أن "منتخب بولندا خاض مباراته في الجولة الأولى من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 ضد ليتوانيا، وحقق فوزا ثمينا بهدف دون رد سجله ليفاندوفسكي في الدقيقة 81".

فيما يواجه منتخب بولندا خصمه منتخب مالطا في الجولة الثانية من التصفيات مساء الاثنين المقبل.

في حين يخوض برشلونة مباراته المؤجلة ضد أوساسونا في بطولة الدوري الإسباني مساء الخميس المقبل بعدما رفض الاتحاد الإسباني محاولات الناديين تغيير الموعد.

المصدر: وكالات