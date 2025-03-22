إصابتان تربكان برشلونة

2025-03-22 17:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن نادي برشلونة، يوم السبت، تشخيص إصابة لاعبه باو كوبارسي التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب إسبانيا ضد هولندا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وأشار برشلونة إلى أن كوبارسي قد تعرض للإصابة بتمدد في الرباط الداخلي للكاحل الأيمن وسيخضع للعلاج خلال الـ 48 ساعة المقبلة قبل أن يتم إعادة تقييم حالته.

وكان كوبارسي قد عاد إلى برشلونة وترك معسكر منتخب إسبانيا ليبدأ مرحلة التعافي مع الفريق من أجل العودة للمشاركة في المباريات.

ورفض الاتحاد الإسباني إعادة كوبارسي في البداية إلى برشلونة رغم طلب النادي قبل أن يعلن الاتحاد عودته بعد إجراء الفحوصات على إصابته.

وأشارت صحيفة آس إلى أن برشلونة لن يخاطر بكوبارسي وسيغيب اللاعب عن مواجهة أوساسونا يوم 27 آذار/مارس عقب فترة التوقف الدولي مباشرة.

من جانبه تحدث المدير الفني لمنتخب بولندا، ميشال بروبيرز، عن حالة النجم روبرت ليفاندوفسكي (مهاجم برشلونة وهداف الليغا) بعدما تسبب في إثارة حالة من القلق خلال مباراة الأمس ضد ليتوانيا.

وتلاقى المنتخبان في إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، حيث فازت بولندا بهدف دون رد.

وجاء هدف فوز بولندا عن طريق روبرت ليفاندوفسكي، الذي سجله في الدقيقة 81 قبل استبداله في الدقيقة 86.

وظهر ليفاندوفسكي وهو يعاني من بعض الانزعاج العضلي خلال احتفاله بالهدف رفقة زملائه (لمطالعة التفاصيل من هنا).

من جانبه، قال ميشال بروبيرز في تصريحات نشرتها شبكة "Interia Sport" البولندية: "ليفاندوفسكي يعاني من إصابة طفيفة، لم تكن خطيرة، أتمنى أن يكون متاحًا لمباراتنا المقبلة (ضد مالطا يوم الإثنين)".

وأضاف: "لقد كان يعاني من هذا لفترة طويلة، ولذلك يستحق الإشادة لأنه جاء إلى المنتخب الوطني ولعب ولم يبحث عن أعذار".

وواصل: "لهذا السبب أستطيع أن أشيد بليفاندوفسكي أكثر على ما يفعله لهذا المنتخب الوطني".

ويأمل نادي برشلونة ألا تكون إصابة ليفاندوفسكي خطيرة خاصة مع دخول الفريق المرحلة الحاسمة من الموسم ومنافسته في أكثر من بطولة.

ويلعب برشلونة ضد أوساسونا يوم 27 آذار/مارس بمجرد انتهاء التوقف الدولي، وبدون الثنائي اللاتيني رافينيا ورونالد أراوخو الذي لن يتمكن من العودة قبل ذلك الوقت.

والمباراة بين الفريقين تأجلت بسبب وفاة طبيب الفريق، وتم إعادة جدولتها في هذا الموعد.

وطلب برشلونة إبعاد المباراة عن فترة التوقف، ولكن قوبل طلبه بالرفض من رابطة الدوري الإسباني التي اعتبرت غياب الدوليين اللاتينيين ليس سببا كافيا.