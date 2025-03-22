2025-03-22 17:15:02 - المصدر: واع

متابعة – واعسجلت الأسهم الأمريكية ارتفاعًا أسبوعيًا بعد تراجعات استمرت 4 أسابيع بسبب حالة عدم اليقين بشأن اتجاه الاقتصاد الأميركي.وما زال معدل التضخم أعلى من المستوى الذي يستهدفه مجلس الفيدرالي الأمريكي وهو 2% مما دفع المجلس إلى الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير الأربعاء الماضي.أغلق المؤشران ستاندرد آند بورز وداو جونز دون تغير تقريبًا في جلسة الجمعة بعيدًا عن أدنى مستوياتهما السابقة بعد أن أحيت تعليقات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأمل في أن الرسوم الجمركية التي أُعلن عنها سابقا والتي من المتوقع أن تبدأ في أوائل نيسان قد لا تكون مرهقة كما كان يُخشى.وصرح ترامب بأنه ستكون هناك مرونة في الرسوم الجمركية، وأكد من جديد عزمه على استخدام الرسوم الجمركية كوسيلة لتقليص العجز التجاري الأمريكي مع الصين.وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعًا 4.38 نقطة أي 0.08% ليغلق عند 5667.27 نقطة، فيما زاد بنسبة 0.5% خلال الأسبوع، بعد خسارة استمرت 4 أسابيع.كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب 92.43 نقطة، أي 0.52% إلى 17784.05 نقطة، فيما زاد بنسبة 0.15% لينهي خسائر استمرت 4 أسابيع على التوالي.وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 35.98 نقطة، أي 0.09%، إلى 41989.30 نقطة، فيما سجل مكاسب أسبوعية بنسبة 1.2%.