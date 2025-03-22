مقتل شرطي من العقود داخل احد مراكز الشرطة في الناصرية

2025-03-22 17:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ذي قار

كشف مصدر أمني، اليوم السبت (22 آذار 2025)، عن حيثيات مقتل شرطي من العقود داخل احد مراكز الشرطة وسط مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "أحد أفراد الشرطة من العقود قتل داخل احد مراكز الشرطة"، لافتاً إلى أن "التحقيقات الأولية أثبتت أنه أثناء وجوده مع زميل له، وأثناء العبث بالسلاح، انطلقت رصاصة عن طريق الخطأ مما أدى إلى مقتل زميله الذي كان بجواره".

وأضاف أن "الحادث لا يحمل أي دوافع جنائية أو أي فعل مقصود، وبالتالي هو خطأ"، لافتاً إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم نقل الجثة إلى الطب العدلي".

وأكد المصدر أن "الحادث نتج عن خطأ وليس مقصوداً وفق التحقيقات الأولية".