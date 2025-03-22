الثالثة خلال 24 ساعة.. انتحار شاب عبر شنق نفسه في بغداد

2025-03-22 17:55:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بانتحارشاب داخل منزله، في حادثة هي الثالثة خلال الـ24 ساعة الماضية في بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شابا منتولد 2001، انتحر عبر شنق نفسه بواسطة حبل معلق بالمروحة السقفية داخل منزله فيمنطقة الشرطة الرابعة في بغداد".

وأضاف أن "أسبابالانتحار غير معروفة، وقد فتحت الشرطة تحقيقا بالحادث".

يشار إلى أن مصدرا أمنيا، أفاد يوم أمس لوكالةشفق نيوز، بأن فتاة تولد 2006 أقدمت مساء على الانتحار بشنق نفسها مستخدمة قطعةقماش (شال) داخل غرفة منزلها ضمن مدينة الصدر، دون معرفة الاسباب.

كما أشار المصدر، يوم أمس أيضا، إلى تسجيلمحاولة انتحار فاشلة لشاب أطلق النار على نفسه من سلاح نوع (مسدس) ضمن منطقة حيالجهاد، لافتاً إلى أن حالته لاتخلو من الخطر.