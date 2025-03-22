فوزان للكرخ والحشد في دوري النخبة لكرة اليد

2025-03-22 18:16:38 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انطلقت يوم السبت، مباريات الدور الخامس من المرحلة الثانيةلدوري النخبة العراقي للموسم 2024-2025 بإقامة مباراتين.

وتمكن فريق الحشد من تحقيق فوز كبير على مضيفه فريق بلدية البصرة بنتيجة(42 - 18)، في المباراة التي جرت عصر اليوم في قاعة نادي نفط البصرة المغلقة.

كما حقق فريق الكرخ فوزاً مستحقاً على مضيفه فريق ذي قار (43 - 22) فيالمباراة التي جرت عصر اليوم في قاعة الشهيد حيدر برهان في الناصرية.

ومن المقرر أن تُستكمل باقي مباريات الجولة الخامسة لدوري النخبة لكرةاليد يومي الأحد والاثنين المقبلين.