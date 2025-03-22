السوداني يوجه بالإسراع في إنجاز المشاريع بواسط

2025-03-22 18:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياعالسوداني، يوم السبت، محافظ واسط محمد جميل المياحي، بالإسراع في إنجاز المشاريعالخدمية في المحافظة.

وذكر بيان صادر عن مكتب السوداني، ورد لوكالة شفق نيوز،أن "واستمع سيادته، خلال اللقاء، إلى إيجاز عن مجمل الأوضاع المعاشيةوالخدمية، وتفاصيل المشاريع التي يجري العمل فيها في مركز وأقضية ونواحي المحافظة،حيث وجه بإنجازها وفق التوقيتات المحددة، وضمن المواصفات القياسية، وبما يلبي طموحالمواطنين وتطلعاتهم".

وشدد رئيس الوزراء، وفق البيان، على ضرورة بذل أقصىالجهود في سبيل تنفيذ ما مخطط له ضمن البرنامج الحكومي؛ من أجل النهوض بالواقعالخدمي والاقتصادي والبنى التحتية للمحافظة، مشيراً إلى أهمية تكامل العمل بينالحكومة المحلية ومجلس المحافظة؛ من أجل ديمومة التنمية المحلية وتحقيق النتائج.