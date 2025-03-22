2025-03-22 18:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يشارك إقليم كوردستان، مساء اليوم السبت، في المبادرة العالميةلإطفاء الأنوار "ساعة الأرض"، والتي تقام هذا العام تحت شعار "معًانحو أكبر ساعة للأرض"، بهدف تعزيز الوعي بقضايا المناخ والحفاظ على البيئة.

وأعلنت هيئة حماية وتحسين البيئة في إقليمكوردستان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "سيتم إطفاء الأنوار في مدنالإقليم لمدة ساعة واحدة، بدءًا من الساعة 8:30 مساءً".

وأوضحت أن "هذه الفعالية تأتي ضمن الحدثالعالمي الذي يشارك فيه أكثر من 170 دولة حول العالم".

وبينت الهيئة، أن "ساعة الأرض تعد مبادرةسنوية ينظمها الصندوق العالمي للطبيعة، وتشجع الأفراد والمجتمعات والمؤسسات علىإطفاء الأنوار والأجهزة غير الضرورية لمدة ساعة، في أحد أيام السبت من شهرآذار/مارس".

و انطلقت المبادرة عام 2007 من مدينة سيدنيالأسترالية، وسرعان ما توسعت لتشمل كبرى المدن العالمية، حيث تطفئ معالمها الرئيسةتضامنًا مع الحملة.

و أكدت الهيئة ان الفعالية تهدف إلى تسليطالضوء على أزمة المناخ وأهمية تقليل استهلاك الطاقة، مما يسهم في حماية البيئةوتقليل الانبعاثات الضارة، إضافةً إلى تعزيز الوعي بضرورة اتخاذ إجراءات مستدامةللحفاظ على كوكب الأرض.